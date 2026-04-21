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Polizei Hamburg

POL-HH: 260421-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 54-Jähriger aus Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 20.04.2026, 22:00 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Lohmühlenstraße

Seit heute Nachmittag suchte die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach einer 54-jährigen Frau.

Die Ursprungsmeldung dazu lautete: 260421-4. Vermisstenfahndung nach 54-Jähriger aus Hamburg-St. Georg

Während der öffentlichen Suche erhielt die Polizei Hamburg den Hinweis, dass die Vermisste inzwischen in einem Krankenhaus im Stadtteil Barmbek-Nord betreut wird. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Schl.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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