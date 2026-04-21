POL-HH: 260421-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 54-Jähriger aus Hamburg-St. Georg
Hamburg (ots)
Zeit: seit 20.04.2026, 22:00 Uhr
Ort: Hamburg-St. Georg, Lohmühlenstraße
Seit heute Nachmittag suchte die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach einer 54-jährigen Frau.
Die Ursprungsmeldung dazu lautete: 260421-4. Vermisstenfahndung nach 54-Jähriger aus Hamburg-St. Georg
Während der öffentlichen Suche erhielt die Polizei Hamburg den Hinweis, dass die Vermisste inzwischen in einem Krankenhaus im Stadtteil Barmbek-Nord betreut wird. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
Schl.
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