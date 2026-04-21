POL-HH: 260421-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 73-Jähriger aus Hamburg-Sternschanze
Hamburg (ots)
Zeit: seit 10.04.2026, circa 20:00 Uhr
Ort: Hamburg-Sternschanze, Lippmannstraße
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 73-jährigen Frau.
Die Ursprungsmeldung dazu lautete: 260415-2. Vermisstenfahndung nach 73-Jähriger aus Hamburg-Sternschanze
Die Frau kehrte inzwischen wohlbehalten in ihre Betreuungseinrichtung zurück.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
Wen.
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