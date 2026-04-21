Polizei Hamburg

POL-HH: 260421-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 73-Jähriger aus Hamburg-Sternschanze

Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.04.2026, circa 20:00 Uhr

Ort: Hamburg-Sternschanze, Lippmannstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 73-jährigen Frau.

Die Ursprungsmeldung dazu lautete: 260415-2. Vermisstenfahndung nach 73-Jähriger aus Hamburg-Sternschanze

Die Frau kehrte inzwischen wohlbehalten in ihre Betreuungseinrichtung zurück.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Wen.

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