Polizei Hamburg

POL-HH: 260420-1. Festnahmen nach versuchtem Buntmetalldiebstahl in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.04.2026, 02:18 Uhr

Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, Stadionstraße, Friedhof Altona

Polizeikräfte haben in der Nacht zu Sonntag zwei Männer vorläufig festgenommen, die offenbar versucht hatten, Buntmetall von einer Friedhofskapelle zu entwenden. Einer von ihnen wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder des Polizeikommissariats 25 vernahmen im Rahmen ihrer Streifenfahrt zunächst verdächtige Geräusche vom Gelände des Friedhofs und stellten bei einer Überprüfung zwei Personen auf dem Dach der Friedhofskapelle fest.

Als die Männer unvermittelt zu Fuß flüchteten, setzten die alarmierten Funkstreifenwagenbesatzungen zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen eine Drohne ein, konnten die Tatverdächtigen (33, 41) hierdurch lokalisieren und nahmen sie kurz darauf vorläufig fest.

Der 41-jährige Georgier wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Sein 33-jähriger Landsmann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Dort wurde er anschließend mangels Haftgründen entlassen.

In unmittelbarer Nähe zum Gelände des Friedhofes hatten die Männer zudem ein Skoda Fabia geparkt, welcher dem 41-Jährigen zugeordnet werden konnte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Einsatzkräfte eine Säge und mehrere Schraubendreher auffinden und stellten dieses sicher.

Die weiteren Ermittlungen werden nun vom zuständigen Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 122) geführt.

Wen.

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