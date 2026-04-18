POL-HH: 260418-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Wilstorf
Hamburg (ots)
Zeit: seit 17.04.2026, 04:40 Uhr; Ort: Hamburg-Wilstorf, Am Frankenberg
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 52-jährigen Mann.
Die Ursprungsmeldung dazu lautete: 260417-4. Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Wilstorf.
Der Mann wurde am Freitagabend von einer ihm bekannten Person im Stadtteil Hamburg-Altona angetroffen, seine Angehörigen haben inzwischen wieder die Betreuung übernommen.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
Mx.
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