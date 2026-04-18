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Polizei Hamburg

POL-HH: 260418-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Wilstorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 17.04.2026, 04:40 Uhr; Ort: Hamburg-Wilstorf, Am Frankenberg

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 52-jährigen Mann.

Die Ursprungsmeldung dazu lautete: 260417-4. Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Wilstorf.

Der Mann wurde am Freitagabend von einer ihm bekannten Person im Stadtteil Hamburg-Altona angetroffen, seine Angehörigen haben inzwischen wieder die Betreuung übernommen.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Mx.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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