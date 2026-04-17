Polizei Hamburg

POL-HH: 260417-1. Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf eine Tankstelle in Hamburg-Hamm

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.04.2026, 03:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Hamm, Sievekingsallee

Heute Nacht hat ein Unbekannter eine Tankstelle im Hamburger Stadtteil Hamm überfallen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge, betrat der Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle und attackierte dann den 39-jährigen Angestellten. Er bedrohte ihn mit einem Werkzeug und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Anschließend flüchtete der noch unbekannte Täter mit seiner Beute, einem niedrigen Geldbetrag und Zigaretten, in unbekannte Richtung.

Die sofortige Fahndung mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagen führte nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

- männlich - circa 180 bis 190cm - schlanke Statur - bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover, einem schwarzen Schal, einem Basecap, einer hellblauen Jeans und weißen Sneakers

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 164) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

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