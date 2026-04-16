Polizei Hamburg

POL-HH: 260416-3. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 15.04.2026, 22:24 Uhr

Unfallort: Hamburg-Stellingen, Kieler Straße, in Höhe Bushaltestelle "Wördemanns Weg"

Am Mittwochabend ist ein 13-jähriges Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Hamburger Stadtteil Stellingen lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Kia die Kieler Straße stadteinwärts in Richtung der Bundesautobahn 7. Auf Höhe der Bushaltestelle "Wördemanns Weg" überquerte ein 13-jähriger Junge - aus Sicht des Pkw-Fahrers von links kommend - die Fahrbahn. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Pkw mit dem Fußgänger, wodurch das Kind lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung transportierte den Jungen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch ein Verkehrsunfallteam. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der VD 2 geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder anderweitig Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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