Polizei Hamburg

POL-HH: 260415-3. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Hamburg-Wilstorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 15.04.2026, 15:05 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wilstorf, Winsener Straße

Heute Nachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer gekommen, bei dem ein 11-jähriges Kind tödlich verletzt worden ist. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Lkw den Freudenthalweg und wollte weiter auf die Winsener Straße fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision mit einem Rad fahrenden Kind. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 11-Jährige lebensgefährliche Verletzungen am Kopf.

Zeuginnen und Zeugen begannen vor Ort mit der Reanimation des Kindes, die von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung fortgesetzt wurde. Der Junge erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens werden zusätzlich ein 3D-Scanner des Landeskriminalamts (LKA 38) eingesetzt sowie ein Sachverständiger hinzugezogen.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen sowie Angehörigen.

Die Winsener Straße wurde in Höhe der Unfallstelle für die Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Die zuständige Verkehrsdirektion Süd (VD 42) führt die weiteren Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 zu melden.

Wen.

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