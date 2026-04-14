Polizei Hamburg

POL-HH: 260414-3. Aufruf zur Teilnahme an der "Befragung zu Sicherheit und Kriminalität in Deutschland (SKiD) 2026"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Im Auftrag des Bundeskriminalamts (BKA) und der Länderpolizeien wird derzeit die bundesweite Bevölkerungsbefragung zu Sicherheit und Kriminalität in Deutschland ("SKiD") 2026 durch das Sozialforschungsinstitut Verian durchgeführt.

Dabei werden Bürgerinnen und Bürger aus allen Bundesländern zu den Themen Opferwerdung und Anzeigeverhalten, aber auch zu ihrem subjektiven Sicherheitsempfinden und der Wahrnehmung ihrer Polizeien befragt.

Ziel ist es insbesondere, auch jene Opfererlebnisse zukünftig erfassen zu können, die bei der Polizei aus den unterschiedlichsten Motivationen der Geschädigten heraus, bisher nicht angezeigt wurden und somit im sogenannten Dunkelfeld geblieben sind.

Die Befragungen der Bürgerinnen und Bürger und die anschließende wissenschaftliche Auswertung der Ergebnisse helfen den Polizeien, ihre Strategien und Maßnahmen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben eng an den Bedürfnissen der Menschen zu orientieren. Ziel der wiederkehrenden Umfrage der Sicherheitsorgane ist es, den Schutz der Bevölkerung stetig zu optimieren und somit das Sicherheitsgefühl jedes einzelnen zu stärken.

Anfang April erhielten rund 22.000 Hamburgerinnen und Hamburger, die mittels eines Zufallsverfahren aus dem Melderegister ausgewählt wurden, bereits ein Ankündigungsschreiben. In Kürze werden nun die Fragebögen beziehungsweise die Zugangsdaten zur Online-Umfrage verschickt. Je mehr der Angeschriebenen sich Zeit für die Fragen nehmen, desto größer ist die Datenbasis für eine zielgerichtete und noch erfolgreichere Polizeiarbeit.

Die Polizei Hamburg informiert die Bürgerinnen und Bürger hiermit über die anonyme und freiwillige "SKiD"-Befragung 2026 und lädt zur regen Teilnahme stellvertretend für alle Hamburgerinnen und Hamburger ein.

Mit Ihrem Blick auf die Sicherheit helfen Sie uns,

- eine weitere Sichtweise auf die Kriminalitäts- und Sicherheitslage zu gewinnen,

- die polizeiliche Arbeit durch wertvolle Impulse aus der Bevölkerung zu optimieren und

- sowohl die repressiven Maßnahmen der Polizei als auch die Angebote der Prävention noch zielgerichteter an den Bedürfnissen der Bevölkerung auszurichten.

Detaillierte Informationen zu "SKiD" finden sich auch im Internet auf den Internetseiten der Polizei Hamburg (https://www.polizei.hamburg/services/daten-und-fakten/skid), des Bundeskriminalamtes (www.bka.de/skid) sowie des Sozialforschungsinstituts Verian (https://www.veriangroup.com/de/skid).

Pap.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell