Polizei Hamburg

POL-HH: 260413-3. Nach Diebstahl von Kaffeemühlen - Festnahme von drei Tatverdächtigen in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Festnahmezeit: 10.04.2026, 14:35 Uhr; Tatort: : Hamburg-Wandsbek, Tilsiter Straße

Vergangenen Freitag nahmen Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder der Region Wandsbek drei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, seit Ende letzten Jahres hochwertige Kaffeemühlen gestohlen und anschließend veräußert zu haben. Die Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 151).

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten kam es etwa seit Oktober 2025 zu mehrfachen Diebstählen von hochwertigen Maschinen zur Kaffeevermahlung. Im Zuge einer Inventur stellte die betroffene Firma einen anfänglichen Verlust von über zwanzig Kaffeemühlen fest, einhergehend mit einem erheblichen Gesamtschadenswert. Daraufhin erstattete das Unternehmen Anzeige bei der Polizei.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen gerieten drei Männer in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler, bei denen es sich bei zweien um Angestellte des geschädigten Betriebs handelt.

Die beiden tatverdächtigen Mitarbeiter (35, 29) stehen im Verdacht, die Geräte aus dem Lager entwendet und an den Betriebsfremden, der zum Schein als Spediteur in Erscheinung trat, zur weiteren Veräußerung übergeben zu haben.

Vergangenen Freitag erhielt die Polizei einen Hinweis, nachdem der vermeintliche Abholer erneut an der Wandsbeker Firmenanschrift erschienen war und von den beteiligten Angestellten ein weiteres Mal Maschinen erhalten hatte.

Im Zuge der Sofortfahndung konnten die Einsatzkräfte das Fahrzeug mit den Kaffeemühlen anhalten und den 62-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) vorläufig festnehmen.

Auch die beiden 35 und 29 Jahre alten Mitarbeiter (beide deutsche Staatsangehörige) wurden daraufhin nahezu zeitgleich wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls von den Beamtinnen und Beamten vorläufig festgenommen.

Im weiteren Verlauf erwirkte die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der mutmaßlichen Täter (alle drei im Bezirk Wandsbek), bei deren Vollstreckung Beweismittel und mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt werden konnten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist von einem entstandenen Gesamtschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro auszugehen.

Alle drei Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Mx.

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