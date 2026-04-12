POL-HH: 260412-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Eißendorf
Hamburg (ots)
Zeit: seit 10.04.2026 um 10:00 Uhr
Ort: Hamburg-Eißendorf, Bremer Straße
Seit Freitag suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach dem 52-jährigen Mann aus Hamburg-Eißendorf.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260410-5. Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Eißendorf".
Der Vermisste wurde gestern Abend durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Seevetal (Niedersachsen) wohlbehalten angetroffen.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
Pap.
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