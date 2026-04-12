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Polizei Hamburg

POL-HH: 260412-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Eißendorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.04.2026 um 10:00 Uhr

Ort: Hamburg-Eißendorf, Bremer Straße

Seit Freitag suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach dem 52-jährigen Mann aus Hamburg-Eißendorf.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260410-5. Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Eißendorf".

Der Vermisste wurde gestern Abend durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Seevetal (Niedersachsen) wohlbehalten angetroffen.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Pap.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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