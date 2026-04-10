Polizei Hamburg

POL-HH: 260410-4. Vermisstenfahndung nach 40-Jährigem aus Hamburg-Barmbek-Nord

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Hamburg (ots)

Zeit: seit dem 16.03.2026

Ort: Hamburg-Barmbek-Nord, Habichtstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Hamburg nach dem 40-jährigen Majid Yousefi aus dem Stadtteil Barmbek-Nord und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der gesetzliche Betreuer letztmalig Mitte März Kontakt zu dem Vermissten. Dieser hat danach sein gewohntes Wohnumfeld verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des 40-Jährigen führten und für ihn eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, hat eine Richterin nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 180 cm groß - scheinbares Alter: 40 bis 45 Jahre - Glatze - braune Augen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt nun die weiteren Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

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