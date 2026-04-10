Polizei Hamburg

POL-HH: 260410-1. "Bundesweite Aktionstage Gewässer- und Umweltschutz 2026" (BAGU) der Wasserschutzpolizeien

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Hamburg (ots)

Zeit: 13.04.2026 bis 19.04.2026

Ort: Bundesweit (land- und wasserseitig auf den See- und Binnenwasserstraßen sowie in den Häfen)

Unter der Leitung der Wasserschutzpolizei Nordrhein-Westfalen überprüfen die Wasserschutzpolizeien nahezu aller Bundesländer eine Woche lang verstärkt die Einhaltung umweltrechtlicher Bestimmung im Bereich der Schifffahrt. Auch die Wasserschutzpolizei Hamburg beteiligt sich ein weiteres Mal an dieser Schwerpunktaktion.

Der Transport von Gütern und Personen auf den Wasserstraßen erfordert den Einsatz von Binnen- und Seeschiffen, die - je nach Fahrtgebiet und Ladungsart - besonderen gesetzlichen Anforderungen unterliegen. Im Rahmen des Schiffsbetriebs entstehen hierbei regelmäßig Abfälle aus Maschinenräumen, Ölschlämme oder Rückstände aus der Abgasreinigung, die ordnungsgemäß entsorgt werden müssen.

Dazu ist es unter Beachtung strenger Auflagen, unter anderem der MARPOL-Richtlinie, auch zulässig, einige Rückstände aus Betriebsprozessen in die Meeresumwelt einzubringen. Dazu zählen beispielsweise Verbrennungsabgase, Waschwasser oder Küchenabfälle.

Im Zuge von Schiffskontrollen stellen die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeien wiederkehrend fest, dass bei der Entsorgung der Abfälle diese Vorschriften von den Schiffsbesatzungen vorsätzlich außer Acht gelassen wurden, um anfallende Kosten zu sparen. Ein rücksichtsloser und regelwidriger Umgang mit diesen Rückständen verursacht jedoch schwere Umweltbelastungen.

Um die Beeinträchtigungen der sensiblen Gewässerökosysteme zu reduzieren oder ganz zu verhindern, wurden auf nationaler und internationaler Ebene umfangreiche Regelungen geschaffen. Verstöße können sowohl Ordnungswidrigkeiten als auch Straftaten darstellen, die konsequent geahndet und auch mit empfindlichen Geldbußen sanktioniert werden.

Vor diesem Hintergrund nimmt die Wasserschutzpolizei Hamburg auch in diesem Jahr erneut an dieser konzertierten Kontrollaktion teil.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf der Aufklärung: In Gesprächen mit den jeweiligen Schiffsführungen werden diese für den Umweltschutz sensibilisiert.

Die Überwachung der Schifffahrt erfolgt in enger Zusammenarbeit unterschiedlichster Behörden auf Landes- und Bundesebene, die gemessen an ihren Zuständigkeiten in die gemeinsame Kontrollaktion eingebunden sind.

Die Ergebnis-Pressemitteilung zur letztjährigen Aktion finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6040088

Wen.

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