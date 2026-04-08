Polizei Hamburg

POL-HH: 260408-2. Fahrrad mit mutmaßlich gestohlener Bankkarte erlangt - Zwei Festnahmen in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.04.2026, 11:45 Uhr; Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Friedrich-Ebert-Damm

Am Dienstag haben Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder der Region Wandsbek zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, Waren mit mutmaßlich gestohlenen Bankkarten betrügerisch erworben zu haben. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte im Landeskriminalamt (LKA 1B) führt die weiteren Ermittlungen.

Die Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder befanden sich im Rahmen ihrer Streifentätigkeit nahe des Hammer Steindamms, als ihnen in einem Pkw zwei Männer auffielen, die auffallend konspiratives Verhalten zeigten.

Aufgrund dessen entschieden sich die Polizistinnen und Polizisten, das Fahrzeug und deren Insassen kurzfristig zu beobachten. Nachdem die beiden Männer in Oststeinbek (Schleswig-Holstein) mehrere Geschäfte betreten und diese jeweils mit Ware verlassen hatten, fuhren sie wieder nach Hamburg-Farmsen-Berne und begaben sich in eine Verkaufsfiliale eines Fahrradhändlers. Dort erwarb einer der Männer ein Fahrrad und Zubehör im Wert von knapp 1.000 Euro und zahlte dieses mittels einer Bankkarte, um es danach in dem Auto zu verstauen.

Bei der anschließenden Fahrt zeigte der Fahrer des Autos eine augenscheinlich unsichere Fahrweise und überfuhr dabei eine rotzeigende Ampel, woraufhin das Auto kurze Zeit später von einer Wandsbeker Funkstreifenwagenbesatzung zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers angehalten wurde.

Der Fahrer verließ zunächst seinen Pkw und teilte den Beamtinnen und Beamten mit, dass er Übelkeit verspüre und begab sich einige Meter abseits des Fahrzeuges. Dabei ließ er einen Gegenstand fallen, um wenige Augenblicke später unerwartet zu flüchten. In einem nahegelegenen Kleingartenverein, konnte der Mann, bei dem es sich um einen 40-jährigen Rumänen handelt, von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden.

Bei der Überprüfung des zuvor fallengelassenen Gegenstandes - einer Zigarettenschachtel - stellten die Fahnderinnen und Fahnder fest, dass dieser mit mehreren Bankkarten unterschiedlicher Eigentümer nahezu aus dem gesamten Bundesgebiet gefüllt war, woraufhin sie auch den am Anhalteort verbliebenen mutmaßlichen Komplizen (30, rumänische Staatsangehörigkeit) vorläufig festnahmen und die Zigarettenschachtel samt Inhalt sicherstellten.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass einige der Bankkarten mutmaßlich deliktisch erlangt und damit Waren betrügerisch bezahlt wurden. So auch das sich im Fahrzeug verladene Fahrrad.

Bei der durch eine Richterin angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 30-Jährigen in Hamburg-Hamm stellten die Polizistinnen und Polizisten Wertgegenstände und weiterer Beweismittel sicher. Es gilt nun zu klären, ob und inwieweit auch diese Gegenstände durch die Nutzung fremder Bankkarten betrügerisch erworben wurden.

Der 40-jähre Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Polizei entlassen.

Der 30-Jährige, der den Strafverfolgungsbehörden bereits mit Eigentumsdelikten bekannt ist, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich nun vor einem Haftrichter verantworten muss.

Die Ermittlungen dauern an.

Mx.

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