Polizei Hamburg

POL-HH: 260408-3. Zeugenaufruf nach Schüssen in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.04.2026, 21:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Dieselstraße

Nachdem es am Dienstagabend im Stadtteil Barmbek-Nord zu mehreren Schussabgaben kam, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Eine Zeugin vernahm in der Dieselstraße zunächst laute Stimmen, hörte kurz darauf Schussgeräusche und sah mehrere Personen vor einem Wohnhaus stehen.

Aus der Gruppierung heraus gab mindestens eine Person mehrere Schüsse ab, wodurch Schäden an einem Fenster und der Fassade eines Wohnhauses entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Anschließend flüchteten einzelne Personen in einem dunklen Auto in unbekannte Richtung. Andere Personen flüchteten zu Fuß in ebenfalls unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit rund zwanzig Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen.

Beamtinnen und Beamte dokumentierten einzelne augenscheinliche Einschusslöcher und stellten mehrere Patronenhülsen einer mutmaßlich scharfen Schusswaffe im Umfeld des Tatortes sicher.

Die ersten Ermittlungen zu der Sachbeschädigung führte der Kriminaldauerdienst (LKA 26). Diese werden nun vom Landeskriminalamt fortgeführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können und/oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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