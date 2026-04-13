Polizei Hamburg

POL-HH: 260413-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 16-Jährigem aus Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 07.01.2026, 03:30 Uhr

Ort: Hamburg-Bahrenfeld, Theodorstraße

Seit Anfang Januar suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach dem 16-jährigen Jugendlichen aus Hamburg-Bahrenfeld.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260107-3. Vermisstenfahndung nach 16-Jährigem aus Hamburg-Bahrenfeld".

Der Vermisste wurde Ende März durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in Bayern wohlbehalten angetroffen und in die Obhut des Jugendamts übergeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Pap.

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