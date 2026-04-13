Polizei Hamburg

POL-HH: 260413-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf Jugendlichen in Hamburg-Poppenbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.04.2026, 19:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Poppenbüttel, Kritenbarg, Grünfläche hinter dem Einkaufszentrum

Am Freitagabend wurde ein 16-Jähriger von drei mutmaßlich Jugendlichen überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge ging der 16-Jährige an der Grünfläche hinter einem dortigen Einkaufszentrum entlang und passierte zwei mutmaßlich Jugendliche. Wenig später liefen die beiden dem 16-Jährigen hinterher, woraufhin der junge Mann davonlief und zu Fall kam. Seine inzwischen drei Verfolger holten den Minderjährigen ein, bedrohten ihn unter anderem mit einem Messer und einem Teleskopschlagstock und verlangten die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Das Trio nahm dem Jugendlichen unter anderem hochwertige Kopfhörer ab, schlug noch mehrfach auf ihn ein und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Ein von dem Geschädigten angesprochener Passant informierte den Notruf der Polizei. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- geschätzt 16/17 Jahre alt - etwas kleiner als die anderen beiden - "südländisches" Erscheinungsbild - schlank - kurze, schwarze Locken - bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sportschuhen - fuhr auf einem schwarzen E-Scooter - führte ein Messer mit sich

Täter 2:

- geschätzt 16/17 Jahre alt - circa 180 cm groß - schlank - kurze, zurückgegelte Haare - bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einem weißen Pullover, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen - führte einen Teleskopschlagstock mit sich

Täter 3:

- geschätzt 16/17 Jahre alt - circa 180 cm groß - schlank - komplett schwarz gekleidet

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes werden nun beim Wandsbeker Raubdezernat (LKA 154) geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den mutmaßlichen Räubern geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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