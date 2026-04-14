Polizei Hamburg

POL-HH: 260414-1. Die Lange Nacht der Museen und Einweihung des Wasserschutzpolizeibootes sowie neuer Ausstellungsbereiche im Polizeimuseum Hamburg

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: 18.04.2026, 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr Ort: Polizeimuseum Hamburg, Carl-Cohn-Straße 39, 22297 Hamburg-Winterhude

Das Polizeimuseum Hamburg freut sich auch dieses Jahr auf die "Lange Nacht der Museen" und verspricht unter dem Motto "Die Polizei oldschool und up to date" wieder ganz besondere Einblicke in die vielfältige Arbeit der Hamburger Polizei. Bereits am 17.04.2026 werden ein Boot der Wasserschutzpolizei als Exponat vor dem Polizeimuseum eingeweiht und neue Ausstellungsbereiche eröffnet.

Fahrzeuge der Polizei, Cybercrime & spannende Einblicke

Neben der ganzjährig umfangreichen Ausstellung des Polizeimuseums erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

Bei einer Sonderausstellung vor dem Polizeimuseum können Interessierte Polizeifahrzeuge aus verschiedenen Epochen bestaunen - darunter den beliebten "Polizeikäfer" (Baujahr 1977). Auch die Hamburger Motorradstaffel ist mit Auftritten um 18:30 Uhr, 20:30 Uhr und 22:00 Uhr vertreten. Während der gesamten langen Museumsnacht ist die Motorradstaffel zudem mit einem Infostand und einem Fanshop vor Ort.

Im Otto-Grot-Saal des Polizeimuseums informieren Kriminalbeamtinnen und -beamte in der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr und von 22:30 Uhr bis 23:15 Uhr über verschiedene Formen des Onlinebetrugs, darunter Onlineshopping-Betrug, Phishing, Identitätsdiebstahl und betrügerische Telefonanrufe. Zusätzlich gibt die Fachdienststelle Cybercrime des Landeskriminalamts Hamburg von 21:00 Uhr bis 21:45 Uhr sowie von 23:45 Uhr bis 00:30 Uhr spannende Einblicke in das Thema "Von OSINT zum Deepfake - Was KI aus deinen öffentlichen Daten macht".

Im Museum selbst führen ehemalige und hauptamtliche Polizistinnen und Polizisten mit langjähriger Berufserfahrung durch die Ausstellung, stehen für Gespräche bereit und gewähren spannende Einblicke in Vergangenheit und Gegenwart der Hamburger Polizei.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

In gemütlicher Biergarten-Atmosphäre werden vor dem Polizeimuseum herzhafte und süße Leckereien angeboten.

Ticket gilt im Polizeimuseum auch am Sonntag

Mit nur einem Ticket können zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr alle teilnehmenden Hamburger Museen besucht werden. Das Ticket gilt gleichzeitig als Fahrschein für alle regulären HVV-Linien sowie die extra eingerichteten Busshuttle-Linien und Elbbarkassen. Direkt zum Polizeimuseum gelangt man bequem mit dem Busshuttle der Linie 306. Mit dem Lange-Nacht-der-Museen-Ticket kann das Polizeimuseum zusätzlich auch am darauffolgenden Sonntag zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie unter: https://www.polizeimuseum.hamburg/oeffnungszeiten-preise-795714

Ausführliche Informationen zu allen teilnehmenden Museen und Onlinetickets gibt es unter: https://www.langenachtdermuseen-hamburg.de

Einweihung des Wasserschutzpolizeibootes sowie neuer Ausstellungsbereiche im Polizeimuseum Hamburg

Bereits am 17.04.2026, nach mehr als zwei Jahren intensiver Vorbereitung, wird das 2024 außer Dienst gestellte Wasserschutzpolizeiboot "WS 62" Teil der Ausstellung im Polizeimuseum Hamburg. Mit diesem besonderen Exponat erweitert das Museum sein Angebot um ein eindrucksvolles Zeugnis maritimer Polizeigeschichte. Die "WS 62", ein Tochterboot der "Bürgermeister Weichmann", war über viele Jahre hinweg unter anderem in Cuxhaven im Einsatz. Die rauen Bedingungen der Nordsee - Wind, Wellen und Salzwasser - hinterließen deutliche Spuren. Dank umfangreicher Restaurierungsarbeiten und der Unterstützung des Polizeiverein Hamburg e.V. konnte das Boot vor der Abwrackwerft bewahrt werden und kann nun von Besucherinnen und Besuchern vor dem Polizeimuseum besichtigt werden.

Parallel dazu präsentiert das Polizeimuseum Hamburg einen neuen Ausstellungsraum zur Geschichte der Wasserschutzpolizei, deren Entwicklung sowie vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen.

Ebenfalls neu ist eine besonders detailreich und ansprechend gestaltete Ausstellungsstation zur Reiterstaffel der Landesbereitschaftspolizei, die durch ausgewählte Exponate anschaulich ergänzt wird.

Mit diesen Erweiterungen bietet das Polizeimuseum Hamburg allen Besucherinnen und Besuchern noch mehr Möglichkeiten, die Geschichte und Arbeit der Polizei hautnah zu erleben.

Kontakt zum Polizeimuseum Hamburg:

Björn Wichmann / Leiter Polizeimuseum Hamburg Tel.: 040 - 4286 24150 polizeimuseum@polizei.hamburg.de www.polizeimuseum.hamburg

Wen.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell