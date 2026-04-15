Polizei Hamburg

POL-HH: 260415-1. Verkehrshinweis anlässlich einer weiteren 55-Stunden-Vollsperrung der BAB 7 und mehreren Veranstaltungen am kommenden Wochenende

Hamburg (ots)

Zeiten: a) Freitag, 17.04.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 20.04.2026, 05:00 Uhr, b) Freitag, 17.04.2026, 20:30 Uhr (Spielbeginn) und gesamtes Wochenende; Orte: a) Bundesautobahn (BAB) 7, zwischen den Anschlussstellen (AS) Stellingen und Heimfeld, b) Hamburg-St. Pauli (Millerntorstadion) und Hamburger Innenstadt

Am kommenden Wochenende wird die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen erneut für 55 Stunden voll gesperrt. Dazu findet am Freitag das Heimspiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Köln statt. Außerdem sind wieder mehrere Demonstrationen mit insgesamt mehreren tausend Teilnehmenden angekündigt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

a) Im Zuge des Neubaus der Tunnelleitzentrale (TLZ) sowie Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona wird die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld in beiden Fahrtrichtungen von Freitag, 22:00 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr, voll gesperrt.

Die Sperrungen der einzelnen Rampen der betreffenden Anschlussstellen erfolgen am Freitag bereits ab 21:00 Uhr.

Entsprechende Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Weitere Informationen sind der Homepage der Autobahn GmbH zu entnehmen: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/a7-neubau-tunnelleitzentrale-und-tunnel-altona-55-stunden-vollsperrung-der-a7-ab-freitag-den-1704-2200-uhr-bis-montag-den-20042026-0500-uhr-zwischen-as-hh-stellingen-26-und-hh-heimfeld-32

b) Am Freitagabend findet die Bundesligabegegnung zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Köln statt. Zudem sind über das gesamte Wochenende wieder mehrere Versammlungen und Aufzüge angemeldet worden, bei denen insgesamt mehrere tausend Teilnehmende - insbesondere bei einem Aufzug am Samstagvormittag - von den Veranstaltenden erwartet werden.

Die Polizei Hamburg empfiehlt allen Verkehrsteilnehmenden sowie Besucherinnen und Besuchern des Stadtgebietes, sich frühzeitig über mögliche Beeinträchtigungen zu informieren, alternative Routen und Reisezeiten einzuplanen sowie die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Schl./Mx.

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