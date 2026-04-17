Polizei Hamburg

POL-HH: 260417-3. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Hamburg-Billbrook

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.04.2026, 13:20 Uhr; Unfallort: Hamburg-Billbrook, Moorfleeter Straße/ Liebigstraße

Heute Nachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer gekommen, bei dem dieser tödlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen bog der Fahrer (62) eines Sattelaufliegers mit seinem Kraftfahrzeug von der Liebigstraße nach rechts in die Moorfleeter Straße ab. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit dem Radfahrer, der dadurch tödliche Verletzungen erlitt.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurden ein 3D-Scanner des Landeskriminalamts (LKA 38) eingesetzt sowie ein Sachverständiger hinzugezogen.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Personen vor Ort.

Die Einsatzmaßnahmen vor Ort dauern derzeit an. Die Identifizierung des Verstorbenen steht ebenfalls noch aus.

Die zuständige Verkehrsdirektion Süd (VD 42) führt die weiteren Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 zu melden.

Mx.

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