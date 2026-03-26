Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Bietigheim-Bissingen - Zeugen gesucht

Bietigheim-Bissingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 36 Jahre alten Reisenden ist es am Mittwochnachmittag (25.03.2026) am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 36-Jährige gegen 16:05 Uhr mit zwei bislang unbekannten Personen in einem Zug aus Stuttgart kommend in verbale Streitigkeiten. Beim Ausstieg in Bietigheim sollen die beiden Männer den Reisenden unvermittelt mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Die Auseinandersetzung verlagerte sich nach derzeitigem Kenntnisstand kurzzeitig auf die Gleise. Nachdem sich alle Beteiligten wieder aus dem Gleisbereich begaben hatten, sollen die zwei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Bei ihnen handelt es sich offenbar um etwa 20 Jahre alte Männer, wobei einer von ihnen eine beige Jacke sowie eine Sturmhaube trug. Der zweite mutmaßliche Täter soll mit einem schwarzen Pullover mit der Aufschrift "miomio" bekleidet gewesen sein. Alarmierte Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei trafen den geschädigten 36-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit vor Ort an. Er erlitt aktuellen Informationen zufolge leichte Verletzungen im Gesicht, welche durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch vor Ort versorgt wurden. Aufgrund des Vorfalls musste der Bahnhof Bietigheim kurzzeitig gesperrt werden. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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