Bundespolizeiinspektion Stuttgart
BPOLI S: Streit um unbezahlten Döner endet in Auseinandersetzung
Stuttgart (ots)
Zu einer Körperverletzung durch einen 32 Jahre alten Mann ist es in der Nacht zum Donnerstag (26.03.2026) am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge bestellte der 32-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit gegen 00:55 Uhr bei einem Imbiss in der Bahnhofshalle einen Döner und verspeiste diesen an den Sitzgelegenheiten, noch ohne das Essen bezahlt zu haben. Als der 37-jährige Imbissbesitzer seinen Laden abschloss, stellte er fest, dass der 32-Jährige die Örtlichkeit verließ, wohl ohne zu bezahlen. Am Bahnsteig 5 traf er den vermeintlichen Zechpreller an und konfrontierte ihn. Hier soll der 32-Jährige versucht haben, mit seinem E-Roller wegzufahren, was von zwei Zeugen unterbunden werden konnte. Im weiteren Verlauf reagierte der Tatverdächtige nach aktuellen Informationen umgehend aggressiv und beleidigte und bedrohte den 37-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Weiterhin soll er ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass die Brille des Imbissbesitzers beschädigt wurde. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen alle Beteiligten vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung wurde eingeleitet.
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