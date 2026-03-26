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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Streit um unbezahlten Döner endet in Auseinandersetzung

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen 32 Jahre alten Mann ist es in der Nacht zum Donnerstag (26.03.2026) am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge bestellte der 32-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit gegen 00:55 Uhr bei einem Imbiss in der Bahnhofshalle einen Döner und verspeiste diesen an den Sitzgelegenheiten, noch ohne das Essen bezahlt zu haben. Als der 37-jährige Imbissbesitzer seinen Laden abschloss, stellte er fest, dass der 32-Jährige die Örtlichkeit verließ, wohl ohne zu bezahlen. Am Bahnsteig 5 traf er den vermeintlichen Zechpreller an und konfrontierte ihn. Hier soll der 32-Jährige versucht haben, mit seinem E-Roller wegzufahren, was von zwei Zeugen unterbunden werden konnte. Im weiteren Verlauf reagierte der Tatverdächtige nach aktuellen Informationen umgehend aggressiv und beleidigte und bedrohte den 37-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Weiterhin soll er ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass die Brille des Imbissbesitzers beschädigt wurde. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen alle Beteiligten vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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