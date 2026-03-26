Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Reisende sexuell belästigt

Schorndorf (ots)

Am Mittwochmittag (25.03.2026) wurde eine 17-jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S2 sexuell belästigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte die Jugendliche gegen 13:05 Uhr eine S-Bahn von Schorndorf in Richtung Stuttgart. Nach dem Halt des Zuges am Bahnhof Beutelsbach lief die deutsche Staatsangehörige offenbar durch den Zug, um sich zu einer befreundeten Personengruppe zu begeben. Hierbei soll die 17-Jährige an dem bislang unbekannten Tatverdächtigen vorbeigelaufen sein, welcher sie gegen ihren Willen mutmaßlich an Oberschenkel und Hüfte anfasste. Als eine Freundin der Geschädigten auf die Situation aufmerksam wurde und schrie, ließ der Tatverdächtige von der 17-Jährigen ab. Der Unbekannte wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alter und 170 cm großer Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte offenbar nur noch wenige Haare und soll zur Tatzeit Nike-Schuhe getragen haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020, E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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