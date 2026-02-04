Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Dreiste Unfallverursacherin flüchtet

Hohen Sachschaden richtete eine Autofahrerin am Dienstag an.

Gegen 14.10 Uhr saß die Zeugin in ihrem Auto auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Plötzlich hörte sie einen Knall. Neben ihr kam ein silberner Toyota zum Stehen. Dessen Fahrerin sah sich kurz um und fuhr weg. Die Zeugin fertigte noch Lichtbilder vom Auto und Kennzeichen. Im Anschluss stieg sie aus und sah einen frischen Unfallschaden an einem geparkten Mercedes. Sie verständigte die Polizei. Die steuerte die Halteranschrift an und entdeckte dort den Toyota. Der wies frische Unfallspuren auf. Die Haustüre wurde jedoch nicht geöffnet. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die 21-Jährige Fahrzeughalterin aufgenommen. Der Schaden am Mercedes beträgt ca. 3.000 Euro.

