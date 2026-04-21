Polizei Hamburg

POL-HH: 260421-1. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.01.2026, 03:35 Uhr; Tatort: Hamburg-Lurup, Rugenbarg

Ende Januar dieses Jahres haben mehrere Unbekannte im Stadtteil Lurup zwei Männer durch die Abgabe von Schüssen an den Beinen verletzt. Die Mordkommission führt inzwischen die Ermittlungen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag Ende Januar betraten mutmaßlich vier teils maskierte Unbekannte die Räumlichkeiten eines Kulturvereins und gaben unvermittelt mehrere Schüsse auf dort anwesende Gäste ab. Hierdurch erlitten zwei Männer - ein 19-jähriger und ein 22-jähriger Deutscher - Schussverletzungen im Bereich der Beine. Anschließend flüchteten die Angreifer in einem grünen Audi A3 in Richtung Luruper Hauptstraße.

Rettungskräfte versorgten die Männer und transportierten sie in ein Krankenhaus. Zu keiner Zeit bestand Lebensgefahr bei den Verletzten.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagen führten zunächst zur vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen 26-jährigen Täters. Dieser wurde im weiteren Verlauf mangels Haftgründen entlassen.

Die Gesuchten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- etwa 25-30 Jahre - dunkler Drei-Tage-Bart - schlanke Statur - "südländisches" Erscheinungsbild - dunkel gekleidet

Täter 2:

- etwa zwei Meter groß - maskiert - korpulente Statur - dunkel gekleidet - trug eine dunkle Schutzweste und führte eine Sporttasche mit sich

Täter 3:

- maskiert - dunkel gekleidet und trug eine dunkle Schutzweste

Täter 4:

- maskiert - dunkel gekleidet und trug eine dunkle Schutzweste

Die ersten Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen führte das Landeskriminalamt der Region Altona. Diese wurden inzwischen durch die Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft (Abteilung für Kapitaldelikte) weitergeführt werden.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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