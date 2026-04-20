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Polizei Hamburg

POL-HH: 260420-2. Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Geschäft in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.04.2026, 08:00 Uhr bis 09:40 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Schulweg

Am vergangenen Freitagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin eines Ladengeschäfts, dass eine der Fensterscheiben mutmaßlich mittels eines Steins beschädigt worden war. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamts zufolge stellte die Mitarbeiterin eines Geschäfts für Taschen und Lederwaren fest, dass eine Fensterscheibe des Ladens beschädigt worden war und informierte daraufhin die Polizei. Vor der beschädigten Glasscheibe lag zudem ein Stein, der durch die Polizeikräfte sichergestellt wurde.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen von Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht um Antreffen tatverdächtiger Personen.

Es besteht der Verdacht einer politisch motivierten Straftat, sodass der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) die Ermittlungen führt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können und/oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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