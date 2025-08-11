Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Personalveränderungen in Führungsfunktionen der Feuerwehr Lohmar

Lohmar (ots)

Im laufenden Jahr 2025 kam es zu mehreren personellen Veränderungen in den Führungsfunktionen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lohmar.

Bereits im Januar wurde Hauptbrandmeister Christoph Dodemont nach der Anhörung der Löscheinheit Wahlscheid zum neuen stellvertretenden Einheitsführer ernannt. Er folgt auf Brandoberinspektor Michael Albrecht, der nach über zwei Jahrzehnten in der Einheitsführung sein Amt zur Verfügung stellte.

Im März erfolgte die Berufung einer neuen Führung für die Löscheinheit Lohmar. Brandinspektor Christian Buch übernahm die Leitung der Einheit, nachdem Brandoberinspektor Frederik Müller sein Amt niedergelegt hatte. Christian Buch war bereits seit 2020 als stellvertretender Einheitsführer tätig. Ergänzt wird das neue Führungsteam durch die Oberbrandmeister Christian Seifert und Bork-Torben Ibe.

Auch die Leitung der Kinderfeuerwehr wurde neu bestellt: Annika Schnell übernimmt künftig gemeinsam mit Stefanie Walker die Betreuung der jüngsten Mitglieder der Feuerwehr Lohmar. Besonders dabei: Beide engagieren sich außerhalb der Einsatzabteilung und sind Mitglieder der Unterstützungsabteilung - einer Einheit, die es ermöglicht, Personen ohne aktiven Einsatzdienst sinnvoll in das Feuerwehrleben einzubinden. So tragen sie mit ihrem Einsatz maßgeblich zur Nachwuchsförderung und zur Stärkung des Ehrenamts bei.

Ein weiterer Wechsel erfolgte im April: Brandoberinspektor Christopher Wegemann wurde von Bürgermeisterin Claudia Wieja kommissarisch zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Lohmar ernannt. Christopher Wegemann war zuvor in der Einheitsführung Lohmar tätig. Die kommissarische Ernennung gilt bis zum Abschluss der noch ausstehenden Lehrgänge am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen.

Den Abschluss der personellen Neustrukturierungen bildete die Ernennung in der Löscheinheit Birk im Juli. Nach der turnusmäßigen Anhörung der Löscheinheit Birk stand der bisherige Einheitsführer Hauptbrandmeister Rainer Sommerhäuser nach 24 Jahren in der Einheitsführung nicht mehr zur Verfügung. Die Leitung der Einheit Birk übernahm Brandinspektor Eike-Niklas Jung. Ihm zur Seite steht Brandoberinspektor Timo Meiländer, der bereits zuvor als stellvertretender Einheitsführer tätig war. Neu im Team ist Hauptbrandmeister Patrick Jost.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar bedankt sich bei den ausgeschiedenen Führungskräften für ihr langjähriges Engagement und wünschen den neuen Funktionsträgern viel Erfolg in ihren verantwortungsvollen Aufgaben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar, übermittelt durch news aktuell