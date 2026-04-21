Polizei Hamburg

POL-HH: 260421-3. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz der Kontrollen im März und Zweiräder als Schwerpunktthema im April

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Hamburg (ots)

Zeiten: März 2026; Orte: Hamburger Stadtgebiet

Im Rahmen der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" lag im März der Fokus der Verkehrskontrollen und der Verkehrssicherheitsarbeit bei den "ungeschützten Verkehrsteilnehmenden".

Bei den Überprüfungen im vergangenen Monat kontrollierten annähernd 2.550 Bedienstete der Polizei Hamburg insgesamt 4.748 Fahrzeuge und 4.017 Personen.

Im Einzelnen leiteten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem folgende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein:

Kraftfahrzeugführende:

Straftaten

- 39 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 11 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 15 x Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln - 123 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 14.308 x Verstöße im ruhenden Verkehr - 315 x Verstöße aufgrund technischer Mängel - 497 x verbotswidrige Handynutzung - 329 x Missachtung roter Ampeln - 38 x Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel - 14.056 x Geschwindigkeitsverstöße - 253 x verbotswidriges Wenden/Abbiegen - 166 x Missachtung der Anschnallpflicht - 38 x Fahren auf Gehwegen - 64 x Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert - 507 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

E-Scooter-Nutzende:

Straftaten

- 2 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 2 x Fahren unter dem Einfluss von Drogen - 1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 13 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 8 x Verstöße im ruhenden Verkehr - 60 x zu zweit auf einem E-Scooter - 13 x Missachtung roter Ampeln - 13 x Fahren auf Gehwegen - 1 x verbotswidrige Handynutzung - 3 x Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln - 8 x Benutzung der falschen Radwegseite

Fahrradfahrende:

Straftaten

- 1 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Ordnungswidrigkeiten

- 211 x Missachtung roter Ampeln - 34 x verbotswidrige Handynutzung - 20 x Benutzung der falschen Radwegseite ("Geisterradler") - 5 x Verstöße aufgrund technischer Mängel - 8 x Fahren auf Gehwegen - 28 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

Zu Fuß Gehende:

Ordnungswidrigkeiten

- 13 x Missachtung roter Ampeln - 21 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte insgesamt 323 Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen nicht mitgeführter Papiere oder technischer Mängel - aus und ordneten insgesamt 69 Blutprobenentnahmen an.

Außerdem führten die Beamtinnen und Beamten - insbesondere der Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion (VD 6) - im Rahmen von "Hamburg gibt 8!" knapp 1.400 präventive Bürgergespräche zu dem genannten Schwerpunkt.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Verkehrskontrollen im Rahmen der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" durchführen. Für diesen Monat fokussieren sich die polizeilichen Verkehrsmaßnahmen auf alle Arten von Zweirädern und deren Nutzende.

In Hamburg nutzen immer mehr Menschen Zweiräder wie Fahrräder, Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeuge als flexible Alternative zum Auto. Mit dem wachsenden Anteil dieser Verkehrsmittel steigen jedoch auch die Herausforderungen an die Verkehrssicherheit.

Zweiradfahrende haben ein erhöhtes Risiko, bei Verkehrsunfällen verletzt zu werden - sowohl durch eigenes Fehlverhalten wie zum Beispiel Ablenkung, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel oder überhöhte Geschwindigkeit - als auch durch die Missachtung der Verkehrsregeln anderer, insbesondere motorisierter Fahrzeugführender.

Um die Sicherheit zu erhöhen, setzt die Stadt auf verstärkte Kontrollen und konsequente Ahndung von Verstößen. Präventive Gespräche sollen zudem für die Risiken sensibilisieren - sowohl bei den Zweiradfahrenden selbst als auch bei allen anderen Verkehrsteilnehmenden, um ein Miteinander im Straßenverkehr noch sicherer zu gestalten.

Mx.

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