POL-BOR: POL-BOR: Borken-Gemen - Abschlussmeldung - Verkehrsunfall auf der B67
Borken - Gemen (ots)
Die Unfallaufnahme ist vollständig abgeschlossen. Die Fahrbahn ist wieder frei gegeben.
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