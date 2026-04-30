POL-BOR: POL-BOR: Borken-Gemen - Abschlussmeldung - Verkehrsunfall auf der B67

Borken (ots) - Unfallort: Borken-Gemen, B67; Unfallzeit: 30.04.2026, 13.00 Uhr; Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der B67 in Borken-Gemen. Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr mit einem Sportwagen in Borken-Gemen gegen 13.00 Uhr auf die Bundesstraße in Richtung Münster auf. Zeugenaussagen zufolge beschleunigte er auf der Auffahrt und verlor die Kontrolle über den Wagen. Er geriet in ...

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