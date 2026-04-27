Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tremsbüttel

Ratzeburg (ots)

27.04.2026 | Kreis Stormarn | 24.04.2026 - Tremsbüttel

Freitag soll es im Laufe des Tages zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 24.04.2026 zwischen circa 10:00 und 15:00 Uhr sollen Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Tremsbüttel verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchwühlt haben. Dieses blieb durch den im Haus befindlichen Bewohner zunächst unbemerkt. Später informierte er dann die Polizei. Der genaue Stehlgut- und Sachschaden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und erbittet nun Hinweise auf mögliche Tatverdächtige aus der Bevölkerung. Wer hat zur genannten Zeit im Nahbereich Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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