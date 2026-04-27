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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

27.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.04.2026 - Mölln

Sonntagnachmittag kam es in Mölln zu einem Unfall zwischen dem Fahrer eines E-Scooters und einem Motorradfahrer. Dabei wurde eine Person schwerverletzt.

Am 26.04.2026 gegen 16:00 Uhr soll ein 64-jähriger Deutscher aus Hamburg mit seinem Motorrad ein Tankstellengelände in der Industriestraße in Mölln verlassen haben. Von rechts soll sich diesem ein 36-jähriger Möllner auf einem E-Scooter auf dem Gehweg fahrend genähert haben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden. Dabei erlitt der Fahrer des E-Scooters schwere Verletzungen, eine mögliche Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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