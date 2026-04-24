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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Achtung: Steigende Zahl von Buntmetalldiebstählen

Ratzeburg (ots)

24.04.2026 | Kreis Stormarn | Januar - April 2026 - Bad Oldesloe

Bislang unbekannte Täter haben sich offensichtlich auf den Diebstahl von Buntmetall im Bad Oldesloer Stadtgebiet spezialisiert. Seit Anfang des Jahres hat die ermittelnde Kriminalpolizei hier steigende Zahlen zu verzeichnen. In den meisten Fällen werden von den Häusern Fallrohre sowie Dachrinnen aus Kupfer entwendet.

Die Ermittler wenden sich deshalb mit der Bitte an die Bevölkerung, zum Telefon zu greifen und verdächtige Beobachtungen unverzüglich zu melden. Des Weiteren bitten die Beamten um Kontaktaufnahme sofern auf vorhandenen Videoaufzeichnungen verdächtige Personen ersichtlich sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email an BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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