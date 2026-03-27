Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Überwachungskamera aus einer Eierverkaufshütte entwendet - Zeugen gesucht

Werpeloh (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 05:30 Uhr kam es in der Straße "An der Wende" zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung in einer Eierverkaufshütte. Unbekannte Täter betraten die Hütte und brachen verschlossene Geldkassetten auf, die jedoch leer waren. Zudem beschädigten sie eine Überwachungskamera und entwendeten eine Weitere. Abgesehen von der entwendeten Kamera wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts Weiteres gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 entgegen.

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