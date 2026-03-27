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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Fenster von Vereinsheim mit Pflasterstein eingeworfen - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Zeit von Montag, 23.03.2026, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 26.03.2026, 19:00 Uhr, kam es in der Schulstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Pflasterstein ein Fenster eines Vereinsheims ein, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Ins Gebäude gelangen sie jedoch nichts, weswegen nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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