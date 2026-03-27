Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - 8 Meter langes Kupferrohr von Privatgrundstück entwendet - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Zwischen Montag, 16.03.2026, 12:00 Uhr und Donnerstag, 26.03.2026, 16:45 Uhr, kam es in der Straße "An der Rehwiese" zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter betraten unbefugt das Grundstück eines Einfamilienhauses und entwendeten ein etwa acht Meter langes Kupferrohr im Wert von etwa 100 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell