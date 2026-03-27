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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Schwerer Verkehrsunfall auf der B70 - zwei Personen schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Donnerstag, den 26.03.2026, gegen 17:27 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Rheiderlandstraße / B70 in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige Fahrerin eines Audi Q3 die Rheiderlandstraße aus Richtung Splitting kommend in Fahrtrichtung Meyer Werft und beabsichtigte, nach links auf die B70 in Richtung Leer abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Pkw.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem Peugeot 207, der von einer 68-jährigen Frau geführt wurde. In dem Fahrzeug befand sich zudem ein 70-jähriger Beifahrer.

Die 68-jährige Fahrerin sowie ihr 70-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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