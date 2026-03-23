Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Gangelt

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Gangelt (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Nachmittag um 15:01 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall Gangelt alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war es im Kreisverkehr Martin-May-Straße / Raiffeisenstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Da sich der Unfall in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrgerätehauses ereignet hatte, gab es für die Einsatzkräfte nur wenige Meter Anfahrt, so dass bereits sechs Minuten nach der Alarmierung bereits zahlreiche Einsatzkräfte eintrafen. Vor Ort bestätigte sich, dass ein Seat Leon und ein Mitsubishi Colt, beide mit Niederländischem Kennzeiten im Kreisverkehr kollidiert waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die vier Insassen, jeweils zwei Mütter mit ihren kleinen Kindern, verletzt. Während die beiden Mütter und das kleine Mädchen nur leicht verletzt wurden, zog sich der Junge aus dem Mitsubishi Colt schwerere Verletzungen zu. Die Feuerwehrleute versorgten zunächst die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle wurden der Junge und seine Mutter zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste der Verbindungsknoten im Gewerbegebiet Gangelt West in alle Richtungen rund ein Stunde lang gesperrt werden. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte unter der Leitung von Brandoberinspektor Tim Breickmann im Einsatz.

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