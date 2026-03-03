PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Gangelt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Küchenbrand in Einfamilienhaus

FW Gangelt: Küchenbrand in Einfamilienhaus
  • Bild-Infos
  • Download

Gangelt/Hastenrath (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Nachmittag um 17:48 Uhr zu einem Wohnhausbrand an der Endenerstraße in Hastenrath alarmiert. Nur wenige Minuten später trafen die ersten Einheiten an der Einsatzstelle ein und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften in die brennende Küche vorzurücken und den Brandherd schnell zu bekämpfen. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt keine Person mehr im Gebäude, ein Bewohner des Hauses zog sich bei den Löschversuchen jedoch leichte Verletzungen zu und wurde medizinischer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Nach den Lösch- und Rettungsarbeiten wurde das Gebäude umfangreich entraucht. Hierzu wurden mehrere Hochleistungslüfter eingesetzt. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Heiko Dreßen etwa 1,5 Stunden lang im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch ungeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gangelt
Pressestelle
BOI Oliver Thelen
Telefon: +49 151-25124098
E-Mail: oliver.thelen@feuerwehr-gangelt.de
Internet: www.feuerwehr-gangelt.de
Twitter: https://twitter.com/FWGangelt
Facebook: https://www.facebook.com/feuerwehrgangelt

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Gangelt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Gangelt
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Gangelt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren