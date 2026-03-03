Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Küchenbrand in Einfamilienhaus

Gangelt/Hastenrath (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Nachmittag um 17:48 Uhr zu einem Wohnhausbrand an der Endenerstraße in Hastenrath alarmiert. Nur wenige Minuten später trafen die ersten Einheiten an der Einsatzstelle ein und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften in die brennende Küche vorzurücken und den Brandherd schnell zu bekämpfen. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt keine Person mehr im Gebäude, ein Bewohner des Hauses zog sich bei den Löschversuchen jedoch leichte Verletzungen zu und wurde medizinischer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Nach den Lösch- und Rettungsarbeiten wurde das Gebäude umfangreich entraucht. Hierzu wurden mehrere Hochleistungslüfter eingesetzt. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Heiko Dreßen etwa 1,5 Stunden lang im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch ungeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

