FW Gangelt: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf B56n

Gangelt/Selfkant (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Morgen um 5:38 Uhr zusammen mit der Feuerwehr Selfkant, dem Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RDHS) und der Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 56 n alarmiert. Gegen 5:30 Uhr befuhr ein Fahrer mit seinem Chevrolet Sparks mit belgischem Kennzeichen die Bundesstraße 56 n aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Niederlande. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Lkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Da zunächst gemeldet wurde, dass der Unfall zwischen den Ortschaften Gangelt und Birgden passiert sei, wurde zunächst die Feuerwehr Gangelt zur Einsatzstelle alarmiert. Der zuerst eintreffende Rettungsdienst korrigierte jedoch die Lage auf das Gebiet der Gemeinde Selfkant, so dass die Einheiten Höngen-Saeffelen und Millen-Tüddern der Feuerwehr Selfkant ebenfalls zur Unterstützung ausrückten. Während der Rettungsdienst den lebensgefährlich verletzten Fahrer versorgte, bereiteten Einsatzkräfte der Feuerwehr die technische Rettung vor. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde das Dach des Pkw entfernt, so dass der Fahrer schonend gerettet werden konnte. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber Christoph Dortmund in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert. Der Lkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock und musste mit leichten Verletzungen in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden. Durch den Rückstau kam es wenige Meter vor der Unfallstelle zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier stießen zwei Pkw zusammen. Die Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und benötigten ebenfalls medizinische Hilfe. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr betreuten die beiden Fahrer bis zum Eintreffen weitere Rettungsmittel. Auch diese beiden Fahrer wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 56n in beide Richtungen mehrere Stunden lang gesperrt werden.

