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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht geklärt - wichtige Zeugin gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es gegen 18:20 Uhr in der Aarninkstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine zunächst unbekannte Fahrzeugführerin touchierte mit ihrem Pkw eine Grundstücksmauer und verursachte dabei Sachschaden. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Verursacherin inzwischen ausfindig gemacht werden. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun eine bislang unbekannte Zeugin. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um eine Frau handeln, die den Unfall beobachtet hat und sich im Anschluss bei der Geschädigten meldete. Sie soll aus dem Bereich der Nelkenstraße stammen und wurde dort wiederholt beim Gassigehen mit einem Hund gesehen.

Die Zeugin sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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