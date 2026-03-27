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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Baustellenparkplatz

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, den 26.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 17:05 Uhr am Strootweg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr einen dort provisorisch mittels Metallplatten angelegten Baustellenparkplatz und beschädigte dabei auf bislang ungeklärte Weise einen abgestellten VW Transporter. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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