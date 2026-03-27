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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30 - Verkehrsunfall an Anschlussstelle Rheine-Nord - eine Person leicht verletzt

A30 (ots)

Am Donnerstag, den 26.03.2026, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der A 30 in Fahrtrichtung Hannover im Bereich der Anschlussstelle Rheine-Nord zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes C-Klasse, die Autobahn über die Abfahrt Rheine-Nord zu verlassen. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito den Standstreifen, der in die Abfahrt mündet, und touchierte dabei seitlich den Pkw des 43-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes C-Klasse gegen einen 65-jährigen Fahrer eines Lkw geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der 43-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der Autobahn 30. Gegen 19:40 Uhr war die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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