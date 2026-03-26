Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Dachstuhlbrand in Wohnhaus - eine Person verletzt

Heede (ots)

Am Mittwoch, den 26.03.2026, gegen 09:37 Uhr, wurde der Feuerwehr und Polizei ein Brand in einem Wohnhaus an der Straße "Am Kindergarten" in Heede gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Brand. Die Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Die Feuerwehr war mit mehreren Ortswehren vor Ort und begann umgehend mit den Löscharbeiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch einen Rauchmelder im Erdgeschoss bemerkt. Ein 77-jähriger Bewohner stellte Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss fest und verständigte die weiteren im Haus befindlichen Angehörigen. Diese hielten sich zunächst im Wohnzimmer auf und reagierten erst nach erneutem Hinweis auf die Gefahr. In der Folge verließen alle Personen das Gebäude über eine rückwärtige Treppe.

Ein 49-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Brand im Zimmer des Verletzten entstanden sein. Als mögliche Ursache kommt ein technischer Defekt im Bereich eines Kabels in Betracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Das Wohnhaus wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Neben der Feuerwehr Heede waren auch die Ortsfeuerwehren aus Dersum, Dörpen und Surwold im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren Rettungsdienst und ein Energieversorger. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwas 100.000 Euro geschätzt.

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