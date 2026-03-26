Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Durchsuchungen führen zu Drogenfund und Festnahmen - Zusammenhang mit Einbruchsserie wird geprüft

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Meppen (ots)

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen wegen mehrerer besonders schwerer Diebstähle, unter anderem zum Nachteil eines Gastronomiebetriebes im Bereich Meppen, haben Einsatzkräfte am Mittwochmorgen, den 25.03.2026, mehrere Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Maßnahmen erfolgten auf Grundlage richterlicher Beschlüsse des Amtsgerichts Osnabrück in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Die Ermittlungen werden weiterhin durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück geführt.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden maßgeblich durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst (KED) Meppen durchgeführt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim sowie durch Diensthundeführer der Polizeidirektion Osnabrück.

Bei der Durchsuchung zweier Objekte konnten zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden. Hierzu zählen unter anderem mutmaßliche Tatbekleidung, Kommunikationsmittel sowie mögliche Tatwerkzeuge. Zudem wurde weiteres Diebesgut aufgefunden, das aktuellen Ermittlungen zufolge anderen Taten zugeordnet werden kann.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte in einem der Objekte Betäubungsmittel in mutmaßlich nicht geringer Menge, entsprechende Verpackungsmaterialien, Bargeld sowie mehrere griffbereite Waffen sicher. Ergänzend wurden Feinwaagen und weitere szenetypische Gegenstände aufgefunden.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden ein 31-jähriger sowie ein 33-jähriger Beschuldigter angetroffen. Beide stehen im Verdacht, in Zusammenhang mit den geführten Ermittlungen zu stehen.

Der 31-jährige Beschuldigte versuchte während der Durchsuchung, Beweismittel zu zerstören, und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Kräfte. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und im weiteren Verlauf einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück Haftbefehl, sodass sich der Mann inzwischen in Untersuchungshaft befindet.

Auch gegen den 33-jährigen Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte einen zur Fahndung ausgeschriebenen E-Scooter sicher.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnten die Beschuldigten für mehrere Einbruchstaten im Dienstgebiet verantwortlich sein. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

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