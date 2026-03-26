Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Präventionsprojekt "Sicherheit erfahren" der Polizei Nordhorn - Radtouren für Erwachsene

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Nordhorn (ots)

Das bewährte Präventionsprojekt "Sicherheit erfahren" der Polizei Nordhorn geht in die nächste Runde. Unter dem Motto "Sicherheit erfahren - Touren" bietet das Präventionsteam der Polizei kostenfrei für Erwachsene erneut geführte Radtouren durch das Stadtgebiet an. Ziel ist es, die Teilnehmenden über Verkehrssicherheit, aktuelle Verkehrsregeln und den Schutz vor Straftaten zu informieren.

In Gruppen bis zu 12 Personen wird das Stadtgebiet in circa drei Stunden erkundet. An verschiedenen Orten werden Themen zur Kriminal- und Verkehrsprävention anhand von Praxisbeispielen erläutert. Die Polizei reagiert damit auf die zunehmenden Herausforderungen im Straßenverkehr, insbesondere im Hinblick auf die wachsende Nutzung von Pedelecs und die sich stetig verändernden Verkehrsbedingungen. "Egal, ob im Straßenverkehr oder als potenzielle Opfer von Straftaten - wir möchten alle Erwachsenen unterstützen und ihr Sicherheitsbewusstsein stärken.", betont das Präventionsteam der Polizei Nordhorn.

Termine für die Fahrradtouren:

- 14.04.2026, 14:00 Uhr - 13.05.2026, 14:00 Uhr - 10.06.2026, 14:00 Uhr - 01.07.2026, 14:00 Uhr - 19.08.2026, 14:00 Uhr - 30.09.2026, 14:00 Uhr

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail (praevention@pk-nordhorn.polizei.niedersachsen.de) oder telefonisch unter 05921/3090 beim Polizeipräventionsteam Nordhorn möglich. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Mitführen eines verkehrssicheren Fahrrads sowie das Tragen von witterungsangepasster Kleidung und Fahrradhelm.

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