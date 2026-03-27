Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand im Maschinenraum eines Schiffsneubaus - keine Verletzten

Papenburg (ots)

Am Donnerstag, den 26.03.2026, kam es gegen 16:00 Uhr auf dem Gelände der Meyer Werft in Papenburg zu einem Brand in einem Schiffsneubau. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet im Zuge von Schweißarbeiten ein fest installierter Abgasschlauch im Maschinenraum in Brand. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung im betroffenen Bereich.

Der Brand konnte durch die Werksfeuerwehr der Meyer Werft sowie die Feuerwehr Papenburg-Untenende zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Im Einsatz waren rund 35 Kräfte der Werksfeuerwehr Meyer Werft sowie fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr Papenburg-Untenende.

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