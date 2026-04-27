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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Drei Verletzte nach Unfall in Breitenfelde

Ratzeburg (ots)

27.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.04.2026 - Breitenfelde

Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Breitenfelde, bei dem drei Personen verletzt wurden - zwei davon sogar schwer.

Am 24.04.2026 gegen 14:10 Uhr soll eine 66-jährige Mercedes-Fahrerin aus dem Kreis Oberhavel (Brandenburg) die Landesstraße 200 aus Woltersdorf kommend in Richtung Breitenfelde befahren haben. Kurz hinter dem Ortseingang Breitenfelde sei der Frau ein 60-jähriger Deutscher mit einem VW entgegengekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der VW-Fahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenspur geraten sein. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW, welche durch den Aufprall stark beschädigt wurden, anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen, während sich die 66-jährige Brandenburgerin und ihr 75-jähriger Mitfahrer - ebenfalls aus dem Kreis Oberhavel - schwere Verletzungen zuzogen. Alle drei Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe, waren Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn durch die Feuerwehr erforderlich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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