POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Dingdener Straße;
Unfallzeit: 30.04.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr;
Einen VW Golf mit niederländischem Kennzeichen beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Donnerstagnachmittag, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, parkte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dingdener Straße. Vermutlich ist ein Einkaufswagen ursächlich für die Beschädigungen hinten links am Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)
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