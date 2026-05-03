PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dingdener Straße;

Unfallzeit: 30.04.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr;

Einen VW Golf mit niederländischem Kennzeichen beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Donnerstagnachmittag, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, parkte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dingdener Straße. Vermutlich ist ein Einkaufswagen ursächlich für die Beschädigungen hinten links am Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 11:24

    POL-BOR: Bocholt - Eingangstür eines Fiseursalons beschädigt

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Langenbergstraße; Tatzeit: zwischen 29.04.2026, 16.00 Uhr und 30.04.2026 und 09.30 Uhr; Die Eingangstür eines Friseursalons beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Bocholt an der Langenbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Unbekannten die Tür zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen mit einem unbekannten Gegenstand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 11:22

    POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Buch unter Hecke angezündet

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Wüllen, Krefters Busch; Tatzeit: 30.04.2026, 17.00 Uhr; Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr an der Straße Krefters Busch in Ahaus-Wüllen zu einem Kleinbrand. Unbekannte setzten ein Buch, das unter einer Hecke lag, in Brand. Zeugen bemerkten das Feuer und informierten den Eigentümer. Dieser löschte das Buch und verhinderte eine Ausbreitung. Ein Sachschaden an der Hecke entstand ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 18:19

    POL-BOR: POL-BOR: Borken-Gemen - Abschlussmeldung - Verkehrsunfall auf der B67

    Borken - Gemen (ots) - Die Unfallaufnahme ist vollständig abgeschlossen. Die Fahrbahn ist wieder frei gegeben. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh), Markus Hüls (mh), Peter Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao), Johanna von Raesfeld (jr) Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren