Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines E-Scooters Homburg

Homburg (ots)

Am 21.04.2026, zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines E-Scooters der Marke Ninebot in der Kardinal-Wendel-Straße in Homburg. Der E-Scooter war mittels eines Fahrradschlosses an einem Zaun unweit des Kardinal-Wendel-Hauses angekettet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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