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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 21.04.2026, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen auf dem gemeinsamen Parkplatz mehrere Lebensmittelgeschäfte in der Kleinottweilerstraße in Bexbach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stand mit seinem roten Fahrzeug in einer Parktasche und touchierte beim Ein-/Ausparken ein benachbart parkenden Opel Zafira mit Homburger Kreiskennzeichen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne zuvor seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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