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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 16.04.2026, in der Zeit zwischen ca. 14:50 Uhr und 15:30 Uhr, schlug bislang unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Porsche mit Homburger Kreiskennzeichen ein. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Freizeitzentrums in Blieskastel (Bliesaue 1, Blieskastel) abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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